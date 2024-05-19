Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г в пачці, №1 - Київ (79518) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 27
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Андріївська, 48
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом