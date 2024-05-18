Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12 Всього: упаковка (2) 72,38 Економія: -5,43 грн 66,95 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Ревуцького, 15 Всього: упаковка (3) 72,39 Економія: -5,43 грн 66,96 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Червоної Калини, 68 Всього: упаковка (4) 69,37 Економія: -8,74 грн 60,63 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 81 Всього: упаковка (3) 73,88 Економія: -9,30 грн 64,58 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 20 Всього: упаковка (5) 73,18 Економія: -5,49 грн 67,69 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Дворянська, 28 Всього: упаковка (4) 69,37 Економія: -8,74 грн 60,63 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Токи, вул. Шевченка Тараса, 46 Всього: упаковка (3) 55,10 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (2) 44,90 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Львів, вул. Городоцька, 59 Всього: упаковка (5) 76,68 Економія: -9,66 грн 67,02 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19 Всього: упаковка (2) 91,50 грн

Фармсвіт Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Мена, вул. Героїв АТО, 7 Всього: упаковка (7) 76,41 грн

Фармсвіт здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2 Всього: упаковка (4) 75,58 грн

Аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Мирне, вул. Центральна, 21 Всього: упаковка (1) 73,80 грн

Світ здоров'я зжс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, вул. Шевченка, 114 Всього: упаковка (1) 75,50 грн

Світ здоров'я зжс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б Всього: упаковка (4) 75,50 грн

Фармсвіт здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Миру, 44 Всього: упаковка (5) 75,02 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, вул. Волковича, 25 Всього: упаковка (2) 67,20 грн

Світ здоров'я зжс Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Чернігів, вул. Козацька, 48 Всього: упаковка (1) 69,90 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Бродівська, 5 Всього: упаковка (4) 63,00 грн