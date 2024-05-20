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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Запоріжжя (14128) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (7)
65,14
Економія: -4,08 грн
61,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (10)
66,32
Економія: -3,32 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (20)
64,92
Економія: -27,43 грн
37,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (7)
66,02
Економія: -22,04 грн
43,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (10)
65,23
Економія: -2,23 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
66,34
Економія: -6,48 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (9)
66,09
Економія: -6,23 грн
59,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (10)
66,43
Економія: -6,57 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (10)
66,45
Економія: -3,45 грн
63,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (9)
65,39
Економія: -2,39 грн
63,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (10)
65,88
Економія: -2,88 грн
63,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (10)
65,80
Економія: -5,94 грн
59,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (8)
64,97
Економія: -1,97 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (5)
65,36
Економія: -2,36 грн
63,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (41)
67,38
Економія: -7,52 грн
59,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (8)
66,59
Економія: -6,73 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (6)
64,91
Економія: -1,91 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (11)
67,34
Економія: -7,48 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (12)
65,99
Економія: -6,13 грн
59,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (7)
67,16
Економія: -7,30 грн
59,86 грн