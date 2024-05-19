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Ангіо-Ін'Єль розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл, №5 - Львів (13896) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
592,42
Економія: -61,21 грн
531,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
426,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
581,80
Економія: -157,17 грн
424,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
561,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
455,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
561,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
626,99
Економія: -105,05 грн
521,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
561,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
591,16
Економія: -63,17 грн
527,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
561,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
561,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
702,99
Економія: -181,05 грн
521,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
470,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
561,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
561,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
561,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
561,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
561,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1), ампула (3)
561,22
Економія: -53,84 грн
507,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
561,70 грн