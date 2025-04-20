Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) (Alfa-tocopheroli acetas (vitaminum E))
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
100,92
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
73,12
Економія при броні: -2,27 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
93,81
Економія при броні: -2,91 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
104,14
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
91,50
Економія при броні: -4,27 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
104,89
Економія при броні: -7,61 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -9,20 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
72,00
Економія при броні: -9,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
109,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
90,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -9,20 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
85,55
Економія при броні: -2,80 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
91,85
Економія при броні: -3,01 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
92,12
Економія при броні: -11,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
90,15
Економія при броні: -7,62 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
103,62
Економія при броні: -6,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
73,48
Економія при броні: -2,64 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
94,28
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
94,07
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
96,72
Економія при броні: -5,90 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
109,32
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
90,37
Економія при броні: -3,54 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
103,87
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
94,24
Економія при броні: -3,43 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
104,23
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -9,20 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог