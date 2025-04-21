Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) (Alfa-tocopheroli acetas (vitaminum E))
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
71,23
Економія при броні: -3,36 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
91,31
Економія при броні: -7,84 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
104,95
Економія при броні: -7,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -12,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
90,82
Економія при броні: -3,54 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
110,30
Економія при броні: -5,82 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
90,10
Економія при броні: -5,52 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
112,92
Економія при броні: -14,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
90,89
Економія при броні: -6,38 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
102,53
Економія при броні: -4,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -12,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
93,20
Економія при броні: -6,90 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,50
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
89,72
Економія при броні: -7,13 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
103,23
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
57,89
Економія при броні: -3,34 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
92,33
Економія при броні: -7,81 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
106,13
Економія при броні: -8,91 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
88,67
Економія при броні: -8,54 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
104,01
Економія при броні: -6,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,50
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
70,34
Економія при броні: -6,14 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
87,03
Економія при броні: -4,44 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
104,98
Економія при броні: -8,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -12,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
113,30
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
57,87
Економія при броні: -3,05 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
91,54
Економія при броні: -4,65 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
93,65
Економія при броні: -4,84 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог