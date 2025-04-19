Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) (Alfa-tocopheroli acetas (vitaminum E))
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
70,30
Економія при броні: -4,28 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
92,64
Економія при броні: -8,96 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
106,48
Економія при броні: -8,23 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -10,70 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -17,60 грн
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
84,70
Економія при броні: -0,40 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
84,70
Економія при броні: -0,40 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
101,90
Економія при броні: -0,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
61,57
Економія при броні: -3,04 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
88,36
Економія при броні: -9,75 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
107,29
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
56,82
Економія при броні: -2,77 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
91,45
Економія при броні: -9,87 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
105,12
Економія при броні: -7,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -14,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
113,30
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -14,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -17,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
84,70
Економія при броні: -0,40 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
113,30
Економія при броні: -11,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -14,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -17,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -14,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,50
Економія при броні: -17,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -10,70 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -14,00 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -17,60 грн