Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) (Alfa-tocopheroli acetas (vitaminum E))
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -7,60 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -13,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
86,45
Економія при броні: -2,59 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,51
Економія при броні: -3,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -7,60 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
112,56
Економія при броні: -14,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
69,23
Економія при броні: -4,39 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
109,32
Економія при броні: -10,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -10,90 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
56,69
Економія при броні: -2,82 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
91,34
Економія при броні: -7,87 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
111,29
Економія при броні: -13,12 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -10,90 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
115,40
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
55,78
Економія при броні: -1,90 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
77,47
Економія при броні: -2,58 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
109,49
Економія при броні: -11,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
92,08
Економія при броні: -8,61 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
112,19
Економія при броні: -14,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
95,00
Економія при броні: -7,60 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
115,40
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
56,19
Економія при броні: -2,29 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
87,40
Економія при броні: -6,77 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
105,53
Економія при броні: -4,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -10,90 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
119,40
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
98,30
Економія при броні: -10,90 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
115,40
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
92,63
Економія при броні: -5,39 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
105,97
Економія при броні: -6,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
89,51
Економія при броні: -3,06 грн
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
108,34
Економія при броні: -3,70 грн