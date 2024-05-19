Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВІнші прості препарати вітамінівТокоферол (вітамін Е)Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)Ціни в аптеках

Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Львів (23083) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
94,89
Економія: -11,95 грн
82,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
74,72 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
82,11
Економія: -0,50 грн
81,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
86,55
Економія: -12,65 грн
73,90 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
88,99
Економія: -12,82 грн
76,17 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
74,72 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
101,25 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -25,82 грн
76,17 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -13,33 грн
76,17 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
101,25 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
83,92
Економія: -10,02 грн
73,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (9)
88,83
Економія: -8,88 грн
79,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
101,25 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
83,99
Економія: -7,82 грн
76,17 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -24,33 грн
76,17 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
101,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
96,50
Економія: -20,33 грн
76,17 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
101,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
107,50
Економія: -31,33 грн
76,17 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
74,72 грн