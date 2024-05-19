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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Львів (22266) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
75,70
Економія: -9,53 грн
66,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
62,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
72,66
Економія: -4,66 грн
68,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
73,99
Економія: -9,94 грн
64,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
59,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
85,99
Економія: -21,94 грн
64,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -7,45 грн
64,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
70,37
Економія: -3,37 грн
67,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
72,99
Економія: -8,94 грн
64,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -20,45 грн
64,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
78,99
Економія: -14,94 грн
64,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
93,50
Економія: -29,45 грн
64,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -10,45 грн
64,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
80,99
Економія: -16,94 грн
64,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
85,00 грн