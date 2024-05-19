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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Львів (22265) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
47,66
Економія: -4,89 грн
42,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
48,47
Економія: -2,32 грн
46,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
54,30
Економія: -4,90 грн
49,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
77,31
Економія: -32,16 грн
45,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
41,31
Економія: -1,56 грн
39,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
55,43
Економія: -11,01 грн
44,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
51,80
Економія: -2,38 грн
49,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
54,42
Економія: -12,74 грн
41,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
51,41
Економія: -4,64 грн
46,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
51,25
Економія: -1,54 грн
49,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
54,07
Економія: -2,17 грн
51,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
49,60
Економія: -1,49 грн
48,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (2)
61,62
Економія: -16,47 грн
45,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
56,48
Економія: -8,53 грн
47,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (3)
42,57
Економія: -1,67 грн
40,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (4)
56,52
Економія: -3,62 грн
52,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (3)
50,55
Економія: -2,40 грн
48,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (4)
59,00
Економія: -13,85 грн
45,15 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Кульпарківська, 172
Всього: упаковка (3)
61,62
Економія: -16,47 грн
45,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (3)
52,00
Економія: -3,00 грн
49,00 грн