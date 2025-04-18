Ретинолу ацетат (вітамін a) (Retinol acetate (vitamin a))
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
49,17
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,68
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,02
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
49,27
Економія при броні: -9,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
54,40
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,47
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,19
Економія при броні: -7,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
42,86
Економія при броні: -5,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,04
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
44,69
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
39,27
Економія при броні: -1,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,60
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог