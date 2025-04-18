Ретинолу ацетат (вітамін a) (Retinol acetate (vitamin a))
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 547 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
54,40
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,70
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
50,20
Економія при броні: -10,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
49,06
Економія при броні: -7,62 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
54,30
Економія при броні: -11,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,64
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,75
Економія при броні: -6,61 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,82
Економія при броні: -1,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
53,80
Економія при броні: -11,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,30
Економія при броні: -7,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,09
Економія при броні: -9,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,60
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,16
Економія при броні: -10,53 грн