Ретинолу ацетат (вітамін a) (Retinol acetate (vitamin a))
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,91
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,20
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,20
Економія при броні: -14,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
54,40
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог