Ретинолу ацетат (вітамін a) (Retinol acetate (vitamin a))
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
54,40
Економія при броні: -15,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
50,43
Економія при броні: -1,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
54,40
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
40,09
Економія при броні: -2,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
51,60
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
49,31
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,61
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,60
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
42,35
Економія при броні: -4,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
43,39
Економія при броні: -5,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,20
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
42,66
Економія при броні: -5,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
54,40
Економія при броні: -15,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,20
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,36
Економія при броні: -9,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ретинолу ацетат (вітамін a) розчин олійний оральний 3.44 % флакон 10 мл №1
Технолог
46,18
Економія при броні: -8,57 грн