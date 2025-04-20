Глібенкламід (Glibenclamid)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -2,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -0,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,50
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
64,37
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -0,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -0,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -0,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -2,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,70
Економія при броні: -0,70 грн