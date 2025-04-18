Глібенкламід (Glibenclamid)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -4,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -4,10 грн