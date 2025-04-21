Глібенкламід (Glibenclamid)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
42,56
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
63,78
Економія при броні: -3,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,70
Економія при броні: -1,70 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
68,23
Економія при броні: -9,00 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
66,02
Економія при броні: -6,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
68,65
Економія при броні: -8,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак