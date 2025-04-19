Глібенкламід (Glibenclamid)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -11,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -11,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -11,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
54,72
Економія при броні: -10,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -11,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак