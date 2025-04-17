Глібенкламід (Glibenclamid)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 399 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
31,38
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
39,25
Економія при броні: -3,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
63,91
Економія при броні: -3,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
42,40
Економія при броні: -3,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
62,40
Економія при броні: -2,57 грн