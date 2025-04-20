Глібенкламід (Glibenclamid)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -0,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
68,96
Економія при броні: -9,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -2,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
64,43
Економія при броні: -6,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
64,46
Економія при броні: -5,27 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
69,04
Економія при броні: -8,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак