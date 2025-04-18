Глібенкламід (Glibenclamid)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека копійка
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Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
64,93
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,70
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак