Глібенкламід (Glibenclamid)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
63,79
Економія при броні: -3,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
69,04
Економія при броні: -10,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
70,07
Економія при броні: -11,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
63,06
Економія при броні: -6,01 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
63,24
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
63,02
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
70,42
Економія при броні: -9,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
63,39
Економія при броні: -2,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
64,52
Економія при броні: -5,45 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
64,05
Економія при броні: -6,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
52,27
Економія при броні: -6,25 грн