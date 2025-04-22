Глібенкламід (Glibenclamid)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,70
Економія при броні: -1,90 грн
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
60,80
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Глібенкламід таблетки 5 мг №100
Фармак