Лопераміду гідрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
6.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Техмедсервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гнівань, вул. Соборна, 55
19.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Незалежності, 6
25.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Браїлів, вул. Монастирська, 23
28.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-К
33.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Франка Івана, 2
35.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Немирів, вул. Євдокименка, 22
38.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
52.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я