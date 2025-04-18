Лопераміду гідрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,60
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
4.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я