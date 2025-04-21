Лопераміду гідрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,60
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
11.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
11.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 62
46.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
54.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
57.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
58.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я