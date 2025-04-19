Лопераміду гідрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
12,05
Економія при броні: -0,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зубра, вул. Франка Івана, 95-Б
7.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
7.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,60
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 1-А
8.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
8.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 23
8.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я