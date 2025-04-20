Лопераміду гідрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
8.3 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
12.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
12.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 164
20.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я