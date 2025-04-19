Лопераміду гідрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
5.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
24,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
7.7 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
8.2 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
8.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
8.4 км
Лопераміду гідрохлорид капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я