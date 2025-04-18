Кальцію глюконат-Дарниця (Calcium gluconate-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,20
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,58
Економія при броні: -3,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,29
Економія при броні: -3,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,09
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
26,40
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,00
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ