Київ
Кальцію глюконат-Дарниця (Calcium gluconate-Darnitsa)

Кальцію глюконат-Дарниця (Calcium gluconate-Darnitsa)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 120 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
22,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
22,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
23,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
24,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,20
Економія при броні: -2,16 грн
23,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,58
Економія при броні: -3,57 грн
22,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
22,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
23,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
22,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,29
Економія при броні: -3,28 грн
22,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
22,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,20 грн
23,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
21,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
21,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,09
Економія при броні: -0,98 грн
24,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,20 грн
23,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
26,40
Економія при броні: -2,90 грн
23,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
24,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,00
Економія при броні: -4,90 грн
20,10 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
19,80 грн
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