Кальцію глюконат-Дарниця (Calcium gluconate-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,89
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
23,35
Економія при броні: -2,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
26,40
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
26,58
Економія при броні: -4,44 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
22,88
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
23,93
Економія при броні: -1,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,60
Економія при броні: -3,57 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,84
Економія при броні: -3,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ