Кальцію глюконат-Дарниця (Calcium gluconate-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
26,40
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,20 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
22,43
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
26,20
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
25,70
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
21,91
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ