Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
900,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
1011,36
Економія при броні: -113,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
385,78
Економія при броні: -48,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
900,00
Економія при броні: -83,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
900,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
970,08
Економія при броні: -31,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
600,34
Економія при броні: -74,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
750,21
Економія при броні: -92,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
969,78
Економія при броні: -111,07 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
938,37
Економія при броні: -114,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
415,42
Економія при броні: -25,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
900,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн