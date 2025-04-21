Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
787,12
Економія при броні: -101,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
166,98
Економія при броні: -14,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
907,50
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
972,59
Економія при броні: -116,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
932,70
Економія при броні: -60,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
1021,98
Економія при броні: -149,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
965,98
Економія при броні: -129,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
747,76
Економія при броні: -50,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн