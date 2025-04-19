Львів (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
976,20 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
920,50
Економія при броні: -73,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
976,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
907,50
Економія при броні: -60,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
976,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
589,72
Економія при броні: -82,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
929,20
Економія при броні: -82,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
726,00
Економія при броні: -48,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
683,04
Економія при броні: -5,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
976,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
979,94
Економія при броні: -124,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
874,70
Економія при броні: -27,90 грн