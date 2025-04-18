Київ (адресу не вказано)
Доступно в 382 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
947,50
Економія при броні: -125,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
785,51
Економія при броні: -38,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
360,12
Економія при броні: -54,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
951,78
Економія при броні: -98,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
975,00 грн