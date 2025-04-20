Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
907,50
Економія при броні: -50,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
1025,59
Економія при броні: -176,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
945,63
Економія при броні: -134,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
947,60
Економія при броні: -85,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
907,50
Економія при броні: -50,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
1008,79
Економія при броні: -189,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
954,34
Економія при броні: -135,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
973,27
Економія при броні: -154,39 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
951,30
Економія при броні: -94,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
928,15
Економія при броні: -58,77 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Нефальжик розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
983,30 грн