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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Запоріжжя
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Рівнеліки
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Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
743.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
760.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
761.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
776.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
781.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
782.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Голоби, вул. Незалежності, 26
816.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
827.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
841.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
868.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22
873.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
886.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
903.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
227.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
237.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
414.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
483.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
521.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
584.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
623.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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