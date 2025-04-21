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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Миколаїв
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Волиньфарм
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Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
631.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
643.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
644.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
647.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
654.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
655.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
683.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22
684.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Голоби, вул. Незалежності, 26
685.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
711.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
741.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
750.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
773.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
177.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
387.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Коростишів, вул. Шевченка, 40
432.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Експрес
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
460.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чудей, вул. Карпатська, 4
493.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
508.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
515.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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