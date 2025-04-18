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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
303.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
325.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
325.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
359.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
366.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
383.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Голоби, вул. Незалежності, 26
393.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
416.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
416.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
440.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 27
463.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
463.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
476.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22
517.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
32.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
104.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
143.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
190.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
243.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
243.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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