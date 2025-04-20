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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Кривий Ріг
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Рівнеліки
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Зачиняється за 2 хв
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
636.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Володимирець, вул. Чкалова, 4
651.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
651.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
658.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Берестечко, вул. Незалежності, 6
659.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
662.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Голоби, вул. Незалежності, 26
699.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
706.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
724.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22
743.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
753.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
768.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
788.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
106.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
324.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
412.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
437.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
481.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Експрес
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
497.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
556.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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