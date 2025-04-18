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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Харків
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Рівнеліки
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Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
702.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
728.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
729.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
769.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
776.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
792.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Голоби, вул. Незалежності, 26
802.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,90
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
824.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
826.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
845.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Любомль, вул. Незалежності, 27
871.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Любомль, вул. Соборності, 70
871.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
882.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22
919.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
331.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Б
336.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
339.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
339.8 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
343.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
379.0 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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