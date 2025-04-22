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Циклодол (Cyclodolum)
Циклодол (Cyclodolum)
Чернігів
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Рівнеліки
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Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
326.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
356.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
357.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
413.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
422.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,30
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Голоби, вул. Незалежності, 26
438.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
450.4 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
457.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
471.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
474.5 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
504.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
510.2 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,50
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22
600.9 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,32
грн
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Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
73.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
129.1 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
194.6 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
204.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
335.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
335.3 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
338.7 км
Циклодол таблетки 2 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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