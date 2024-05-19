Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Київ (99359) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
В інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Португальська, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Іванків, вул. Київська, 30-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Почаїв, вул. Воз'єднання, 8
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69