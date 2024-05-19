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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №10 - Київ (99359) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
62,81
Економія: -7,04 грн
55,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -2,37 грн
76,63 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
76,20
Економія: -2,29 грн
73,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (2)
69,70
Економія: -2,09 грн
67,61 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
73,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Португальська, 2-А
Всього: упаковка (4)
59,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Іванків, вул. Київська, 30-А
Всього: упаковка (1)
67,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
61,56
Економія: -1,01 грн
60,55 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (1)
124,50
Економія: -3,73 грн
120,77 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
67,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Почаїв, вул. Воз'єднання, 8
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -0,36 грн
56,64 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (3)
74,30
Економія: -17,30 грн
57,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (1)
59,40
Економія: -2,40 грн
57,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
63,09
Економія: -1,07 грн
62,02 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
72,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
51,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
68,38
Економія: -0,68 грн
67,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
59,37
Економія: -2,00 грн
57,37 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
70,30 грн