Берлітіон® 600 ОД концентрат для розчину для інфузій 600 ОД ампула 24 мл, №5 - Львів (92267) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 155 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (95)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
Детальніше
Всього: концентрат для розчину для інфузій (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (95)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102