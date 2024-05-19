Берлітіон® 600 ОД концентрат для розчину для інфузій 600 ОД ампула 24 мл, №5 - Харків (92267) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 225 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: концентрат для розчину для інфузій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (53)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82