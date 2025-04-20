Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
101,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
196,00
Економія при броні: -34,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
104,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
91,40
Економія при броні: -4,53 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
99,66
Економія при броні: -7,52 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
182,75
Економія при броні: -27,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
94,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,00
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,60
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
94,94
Економія при броні: -3,06 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
186,79
Економія при броні: -6,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,41
Економія при броні: -12,60 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
189,41
Економія при броні: -45,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,40
Економія при броні: -12,59 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,52
Економія при броні: -23,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,54
Економія при броні: -12,71 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
187,73
Економія при броні: -44,71 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
210,00
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
94,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,00
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
187,84
Економія при броні: -43,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн