Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,81
Економія при броні: -9,76 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,62
Економія при броні: -14,49 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
197,44
Економія при броні: -41,55 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,70
Економія при броні: -29,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,70
Економія при броні: -29,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,70
Економія при броні: -13,57 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
195,56
Економія при броні: -39,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,21
Економія при броні: -13,08 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
194,56
Економія при броні: -22,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,43
Економія при броні: -14,28 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
197,06
Економія при броні: -25,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,94
Економія при броні: -13,79 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
196,05
Економія при броні: -32,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,08
Економія при броні: -13,95 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
196,33
Економія при броні: -32,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,78
Економія при броні: -15,65 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
201,93
Економія при броні: -38,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,60
Економія при броні: -29,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,16
Економія при броні: -16,03 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
208,07
Економія при броні: -44,71 грн