Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
175,00
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
190,60
Економія при броні: -40,70 грн